Порошенко: результат визита Зеленского в США - это мощная мотивация продолжать начатые ранее реформы

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко по итогам визита президента Владимира Зеленского в США призвал действующую власть продолжать начатые ранее реформы, но в целом сам визит отметил положительным, хоть и безрезультативным, сообщила пресс-служба политсилы.

"Факт визита является положительным, результаты визита свидетельствуют о том, что результатов нет. Восстановление Комиссии стратегического партнерства - это не исторический шаг, как Зеленский пытается подавать. Я как министр иностранных дел в 2009 году вместе с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон провел Комиссию стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел и госсекретарей, мы наметили конкретные мероприятия. И я держу кулаки, чтобы деятельность этой комиссии была продолжена", - цитирует пресс-служба политсилы слова Порошенко, сказанные им в интервью харьковскому телеканалу Simon.

"Хорошо, что контакт состоялся. Я надеюсь, что это открывает хотя бы мотивацию для украинской власти проводить реформы, которые были остановлены 2 года назад… Это мощная мотивация для Зеленского делать реформы", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что это реформы верховенства права, независимости антикоррупционных органов, создание независимой судебной системы. Так, ранее был создан Высший антикоррупционный и Верховный суд, которые продолжают сейчас работать.

Политик отметил, что Украине не удалось получить ПДЧ (План действий членства в НАТО – ИФ) и твердую позицию американцев, что очень плохо, поскольку ничего, кроме этого, не обеспечит надежную гарантию безопасности. По его словам, Украине необходимы стратегические гарантии безопасности от США, пока она не получит ПДЧ.

Также он отметил, что межведомственное соглашение, подписанное между Министерством обороны и Пентагоном - это продолжение предыдущего, срок действия которого истек в 2021 году.

Кроме того, по словам Порошенко, США должны были гарантировать новые санкции против РФ из-за обострения ситуации на Донбассе, однако этот вопрос не поднимался. "Это ошибка. Вопрос отсутствия санкций ведет к эрозии, разрушению мировой коалиции в поддержку Украины, которая была нами построена в 2014 году. Мы ничего не получили", - констатирует политик.

Порошенко подчеркнул, что не поднимался также вопрос альтернативы "Нормандскому формату" и Минских соглашений, а также необъяснимое отсутствие назначенного соответствующего представителя США в Украине вместо уволенного Курта Волкера, который на уровне посла обеспечивал четкую координацию всех решений, производимых в рамках "Нормандского формата".

Также лидер "Евросолидарности" отметил, что для Украины было очень важно снова поставить вопрос миротворцев с мандатом СБ ООН, которые зашли бы на оккупированную территорию для выведения тяжелого оружия и артиллерии и обеспечили соблюдение необходимых прав и свобод граждан, а также создали вопросы безопасности предпосылки для начала политического процесса. "В конце концов, позволят выйти на границу сначала представителям ОБСЕ, и в первый день начала политического урегулирования украинцам выйти на границу - это безальтернативный и единственный путь деоккупации Донбасса", - пояснил политик.

Порошенко добавил, что Украина продолжает нуждаться в системах противовоздушной обороны, системах радиоэлектронной борьбы, защищенной связи, несмотря на налаженное производство противотанковых комплексов "Стугна" с качественными, высокими характеристиками.

"Мы вернулись с пустыми руками. Потому $60 млн США, выделяемых на безопасность Украины, и $460 в поддержку демократии и реформ - это факт, который отвечает сам за себя. Но прорыва нет, цели не достигнуты", - считает Порошенко.

Вместе с тем, в отношении вопроса возвращения политических заключенных Порошенко отметил остановку этого процесса.

"Эта тема очень актуальна, поэтому мы использовали все возможности. Начиная от обращения к Папе Римскому, я говорил по этому поводу с Кириллом, с Вселенским Патриархом, с Эрдоганом, с премьером Израиля. Поэтому мы вернули 3,5 тыс. пленных. Этот процесс со стороны Зеленского, к сожалению, остановился, полтора года не имеем никакого прогресса", - констатирует лидер "Евросолидарности".