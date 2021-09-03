Политика

13:11 03.09.2021

"Слуга народа" планируют провести съезд 6 сентября – нардеп Кравчук

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"Слуга народа" планируют провести съезд 6 сентября – нардеп Кравчук

Политическая партия "Слуга народа" 6 сентября планирует провести съезд с целью выдвижения кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.

"Могу подтвердить, что действительно в понедельник вечером состоится съезд "Слуги народа". Главная его цель – выдвинуть кандидатов на довыборы в двух округах: в Херсонской и Черкасской области (промежуточные выборы народных депутатов на этих округах назначены на 31 октября – ИФ)", – сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Также, по ее словам, в рамках этого съезда состоится общее заседание политсовета и совета регионов партии "Слуга народа", поскольку у политсилы "еще есть ряд рабочих вопросов: доизбрать членов политсовета, определить дополнительных заместителей, а также есть вопросы касательно развития партии".

Кроме этого, ориентировочно в ноябре состоится форум депутатов разных уровней, преимущественно местных.

Как сообщалось, председатель политсилы Александр Корниенко информировал, что партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.

Теги: #кравчук #съезд #слуга_народа
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