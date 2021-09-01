Политика

12:27 01.09.2021

Разумков не видит достаточно голосов в Раде для отмены компенсации за оплату жилья нардепов

1 мин читать
Разумков не видит достаточно голосов в Раде для отмены компенсации за оплату жилья нардепов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.

"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", - сказал Разумков журналистам в среду в Ирпене (Киевская обл.).

Спикер парламента подчеркнул, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях сегодняшней непростой социально-экономической ситуации была бы "особенно важна".

"Я считаю, что все-таки это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов, по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов, чтобы обеспечить себя жильем", - сказал он.

Ранее Разумков высказывался за целесообразность отмены компенсации народным депутатам за оплату жилья.

Теги: #жилье #разумков #нардепы #компенсации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 31.08.2021
Окончательный вариант "ресурсного" законопроекта должен учесть все потери бизнеса в связи с пандемией и не стать компромиссом с совестью - Разумков

Окончательный вариант "ресурсного" законопроекта должен учесть все потери бизнеса в связи с пандемией и не стать компромиссом с совестью - Разумков

11:59 31.08.2021
Разумков рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина

Разумков рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина

11:43 31.08.2021
Разумков о нападении на Порошенко: ответственность за это должна быть максимально жёсткой

Разумков о нападении на Порошенко: ответственность за это должна быть максимально жёсткой

11:30 31.08.2021
Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы, по мнению секретаря СНБО, не соответствуют Конституции и являются коррупционными

Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы, по мнению секретаря СНБО, не соответствуют Конституции и являются коррупционными

11:19 30.08.2021
Кабмин передаст проект госбюджета-2022 в установленные законом сроки - Разумков

Кабмин передаст проект госбюджета-2022 в установленные законом сроки - Разумков

10:57 30.08.2021
Разумков об обстрелах Авдеевки: Мы не будем молчать, будем защищать граждан

Разумков об обстрелах Авдеевки: Мы не будем молчать, будем защищать граждан

11:23 28.08.2021
Ввод в эксплуатацию жилья в Украине за 6 мес. увеличился на 29,5% – Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине за 6 мес. увеличился на 29,5% – Госстат

14:35 25.08.2021
Разумков обсудил с руководством ВКУ сотрудничество в рамках Крымской платформы и последствия запуска "Северного потока-2"

Разумков обсудил с руководством ВКУ сотрудничество в рамках Крымской платформы и последствия запуска "Северного потока-2"

13:54 24.08.2021
Разумков: из стен Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность и сдающий национальные интересы

Разумков: из стен Рады никогда не выйдет документ, нарушающий территориальную целостность и сдающий национальные интересы

13:25 24.08.2021
Украина работает над достижением стандартов НАТО – Разумков на встрече с замгенсека Альянса

Украина работает над достижением стандартов НАТО – Разумков на встрече с замгенсека Альянса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Избирательный процесс на промежуточных выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях начнется 1 сентября

Разумков рассчитывает на непредвзятое расследование дела о ДТП с участием нардепа Трухина

Разумков о нападении на Порошенко: ответственность за это должна быть максимально жёсткой

Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы, по мнению секретаря СНБО, не соответствуют Конституции и являются коррупционными

Ткаченко ответно пригласил Кличко в Министерство информполитики после своего выхода из отпуска

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской и Черкасской областях стартовали выборы нардепов-мажоритарщиков взамен Колыхаева и Скичко

Встреча с Зеленским может помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника - FT

Избирательный процесс на промежуточных выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях начнется 1 сентября

В Киеве презентовали приложение "Конструктор документов для местных выборов" для партий, общественных организаций и наблюдателей

США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

Ткаченко ответно пригласил Кличко в Министерство информполитики после своего выхода из отпуска

Гройсман призвал власть направить $2,7 млрд от МВФ на развитие экономики и поддержку граждан

Порошенко посоветовал Зеленскому установить хорошие личные отношения с Байденом

Единым кандидатом в мэры Харькова от проукраинских сил стал представитель Нацкорпуса, две партии отозвали свои голоса

Перенос встречи Зеленского с Байденом связан с истечением срока ультиматума "Талибана" об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА