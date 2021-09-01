Политика

10:23 01.09.2021

Встреча с Зеленским может помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника - FT

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Встреча с Зеленским может помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника - FT

Президент США Джозеф Байден должен воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы начать восстановление репутации Америки как союзника, выполняющего свои обещания, пишет в редакционной статье газета Financial Times.
В статье отмечается, что два недавних события пошатнули доверие Киева к Вашингтону.
"Одним из них была сделка Байдена с немецким канцлером Ангелой Меркель в июле, которая позволила завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германию. Проект освобождает Москву от необходимости полагаться на украинский трубопровод в плане прибыльного экспорта газа в Европу. Это ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных сборов в Киев и снимает ключевое ограничение для дальнейших российских военных вторжений в Украину. Другой - неудачный уход Америки из Афганистана - еще одной страны, которую Вашингтон поддержал в гораздо более широком масштабе, чтобы провести либеральные реформы и предотвратить возвращение к господству антидемократических сил", - пишут авторы статьи.
По их мнению, "если Вашингтон продемонстрирует какие-либо признаки компромисса по поводу территориальных амбиций Путина в отношении Украины, Пекин вряд ли серьезно отнесется к идее поддержки США Тайваня, который президент Си Цзиньпин пообещал воссоединить с Китаем".
"Байден должен использовать встречу, чтобы подтвердить поддержку тремя способами. Во-первых, он должен разъяснить последствия для Москвы, если Россия использует "Северный поток – 2" для подрыва Украины. Во-вторых, США должны предоставить дополнительную экономическую поддержку, поскольку иностранные инвестиции все еще сдерживаются спровоцированным Россией конфликтом в Донбассе, Киев ищет возможности выпуска облигаций под гарантии США для финансирования инфраструктурных и других проектов. Вашингтон также должен взять на себя обязательство предоставить дополнительную военную технологию сдерживания, что повысит цену для России дальнейшей агрессии на Украине", - отмечает газета.

Теги: #сша #украина #встреча #президенты
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