Политика

15:10 27.08.2021

Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море

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Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Молдове и Румынии присоединиться к усилению военно-морского взаимодействия в регионе Черного моря, поскольку из-за активной милитаризации Крыма морское судоходство и торговля в регионе оказались под угрозой.

"Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Мы должны вместе решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил Причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам – и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, также присоединиться к этой инициативе", - заявил Зеленский по результатам встречи с президентами Республики Молдова, Румынии и Польши в Кишиневе.

"Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, которые имеют общее прошлое, как партнеры, которые одинаково видят будущее, как дружественные и братские народы, ради успеха наших народов", - добавил он.

Кроем того, по словам Зеленского, высокой остается военная угроза вокруг Украины.

"Критическим является ее уровень с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угрозы – российские войска в приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии …", - отметил президент.

Президенты Украины, Румынии и Польши Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис и Анджей Дуда находятся в Кишиневе по приглашению президента Молдовы Майи Санду. Они принимают участие в торжествах по случаю празднования в пятницу 30-летия независимости Молдовы.

Теги: #черное_море #молдова #зеленский #крым #румыния
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