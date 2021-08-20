Политика

11:43 20.08.2021

Разумков о возможном аннулировании лицензии телеканала "НАШ": нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире

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Разумков о возможном аннулировании лицензии телеканала "НАШ": нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на объективность и непредвзятость суда при рассмотрении иска Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

"Я очень надеюсь, что суд будет объективным… Я думаю, что суд должен быть непредвзятым… при рассмотрении этого вопроса", - сказал Разумков журналистам в пятницу в Киеве.

Спикер парламента отметил, что нельзя наказывать за высказывания гостей телеканала в прямых эфирах.

"Моя личная позиция – если бы я отвечал за все, что говорят наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии. Если бы это все-таки относилось к высказываниям журналистов, мне было бы это больше понятным. Что касается гостей - у нас персональная ответственность. Я достаточно часто бываю на эфирах, в том числе на вашем канале (телеканале "НАШ" - ИФ). И, к сожалению, прямой эфир выключить невозможно. Но даже если это сделать, то информация уже прозвучала", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что свобода слова – одно из больших достижений Украины и "наше задание сохранить эту свободу слова, чтобы она оставалась одной из базовых ценностей" украинского общества.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет инициировать иск об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за разжигания в его эфире религиозной ненависти и распространения скрытых призывов к нетерпимости.

Теги: #разумков #телеканал_наш
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