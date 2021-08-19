Две крупнейшие партии ФРГ почти сравнялись по уровню поддержки - данные опроса

Две крупнейшие партии в ФРГ - Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ) - почти сравнялись по уровню поддержки, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного исследовательским центром Kantar по заказу журнала Focus.

Согласно результатам опроса, за ХДС сейчас готовы голосовать 22% избирателей, за СДПГ - 21%, за "Зеленых" - 19%. "Свободную демократическую партию" сейчас предпочитают 12% респондентов, правую "Альтернативу для Германии" - 11%, "Левых" - 7%.

Опрос проведен с 11 по 17 августа 2021 года, в нем приняли участие 1 тыс. 920 человек.

В настоящее время партии в ФРГ начали вести предвыборные кампании, парламентские выборы состоятся 26 сентября 2021 года. Меркель свою кандидатуру на этих выборах не выдвигает.