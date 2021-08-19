Политика

05:23 19.08.2021

Гани в видеообращении заявил, что в президентском дворце в Кабуле его планировали убить "иностранцы"

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Покинувший Кабул президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани заявил, что на его жизнь "иностранцами" готовилось покушение.

"Спустя короткое время после того, как меня вынудили покинуть Кабул, талибы и неизвестные лица, которые не владели языками нашей страны, вторглись в Арг (президентский дворец). Во время их вторжения в Арг, им не было оказано никакого сопротивления. Они ходили по кабинетам и искали меня. Целью было повторение того позорного события, которое произошло 25 лет назад в Афганистане (возможно, имеется ввиду судьба Наджибуллы, жестоко убитого в 1996 году в Кабуле)", - заявил Гани в видеообращении.

Гани также отметил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития и разрушений. "Если бы я остался, я стал бы свидетелем кровопролития и разрушений Кабула, потому что талибы и их внешние и внутренние партнеры ясно заявили, что пока буду я, они не видят мирного пути", - заявил Гани.

Он также призвал жителей не верить тем, кто говорит, что "президент продал вас, и бежал ради своих финансовых интересов и спасения жизни".

"Я был принужден покинуть страну в таких условиях, что даже не имел возможности сменить тапки на туфли. Я не смог вывезти с собой самое дорогое богатство моей жизни: мои книги, записи и личный лэптоп. У меня не было никаких возможностей обсудить выезд из страны с международными силами, находящимися в стране, и это произошло стремительно под давлением сотрудников безопасности. Я был вынужден покинуть родину в одном костюме. Подробности, даст Бог, я доведу до вас позже", - обещал бывший глава государства.

Он также сообщил, что в настоящее врем находится в Эмиратах, "чтобы было предотвращено кровопролитие и трагедия".

"В настоящее время консультируюсь, чтобы вернуться в Афганистан и совместно бороться для обеспечения справедливости, власти афганцев", - заявил Гани.

 

Теги: #столица #дворец #гани_афганистан
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