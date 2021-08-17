Политика

13:07 17.08.2021

Разумков – Данилову: в СНБО пока нет олигархов, и не хочется, чтобы они там появились

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Разумков – Данилову: в СНБО пока нет олигархов, и не хочется, чтобы они там появились

В нынешнем составе Совета национальной безопасности и обороны Украины олигархов нет, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отметив, что ему не хотелось бы, чтобы они там появились.

"Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи - это главная цель - и моя, и коллег по парламенту. Я уверен, что и секретарь СНБО нас в этом поддержит. А манипулировать, что там кто-то есть. Пока что нет, и мне бы очень не хотелось, чтобы там появились. А тем более, мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Полтавской области в ответ на ранее прозвучавшее предложение секретаря СНБО Алексея Данилова спикеру назвать, кто из членов СНБО является олигархом.

Спикер Верховной Рады еще раз напомнил, что видит в положении законопроекта о деолигархизации, согласно которому СНБО составляет реестр олигархов, конфликт интересов.

Он пояснил, действие этого закона будет распространяться на две категории граждан - на представителей власти и на так называемых больших бизнесменов, которые теоретически могут попасть в список олигархов. "И когда одна из сторон будет принимать решение, кто входит, а кто не входит в этот процесс. Я хотел бы напомнить и господину Данилову, и своим коллегам, что в СНБО входят все представители власти, то это можно считать, конфликтом интересов", - сказал Разумков.

"Если мы говорим о том, чтобы назвать олигархов. Давайте так - тех, кого по этому закону можно отнести в будущем к олигархам, уже видели в истории нашего государства", - отметил председатель парламента.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает возможность конфликта интересов в связи с нормой законопроекта о деолигархизации, которая предоставляет СНБО полномочия определять перечень "олигархов". "Я хотел бы отметить, если уважаемый господин член совета СНБО, председатель Верховной Рады считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы услышать, кто из нас олигарх для того, чтобы здесь был конфликт интересов", - заявил он на брифинге по итогам заседания СНБО 30 июля в Краматорске.

Теги: #снбо #разумков #данилов
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