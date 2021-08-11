Политика

19:34 11.08.2021

Минкультуры создало цифровую карту событий ко Дню независимости

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Минкультуры создало цифровую карту событий ко Дню независимости

Министерство культуры и информационной политики собрало на одной цифровой карте культурные события, связанные с 30-летием независимости Украины.

"Это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине независимости. Проект охватывает все области Украины", -- отмечается в сообщении ведомства.

В настоящее время на нее нанесено более 300 мероприятий, которые запланированы в рамках празднования независимости Украины.

На карте в интерактивном формате отображается место, время и дата событий с развернутой информацией о них. Помимо того ресурс содержит функционал поиска локаций, ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.

Благодаря цифровой карте пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и сможет спланировать их посещения, считают в Минкультуры.

Теги: #день_независимости #минкультуры
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