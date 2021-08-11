Политика

04:59 11.08.2021

КНДР заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности

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КНДР заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности

Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что Сеул пожалеет о начале совместных военных учений с США.

"Мы будем делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят они сами в результате неправильного выбора", - говорится в заявлении Ким Ен Чхоля, опубликованном ЦТАК.

Он напомнил, что Сеулу был предоставлен выбор, проводить учения или нет.

"Но южнокорейские власти сейчас показали, что мир и доверие, которые они так рекламировали всякий раз, когда представлялась возможность, были всего лишь игрой слов", - отметил Ким Ен Чхоль.

По его словам, власти Южной Кореи "своими руками выбросили шанс улучшения межкорейских отношений и ответили на нашу добрую волю враждебным действием".

"Очевидно, что раз Южная Корея и США неизменно выбрали конфронтацию с нашим государством, то и мы не можем сделать другого выбора", - заявил он.

Днем ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон обрушилась с критикой на Южную Корею и США за проведение совместных военных учений.

По ее мнению, военные учения являются "наиболее ярким выражением враждебной политики США в отношении КНДР, направленной на силовое подавление нашего государства".

"Совместные военные учения носят агрессивный характер, поскольку они являются репетицией войны и тренировкой ядерной войны, для того, чтобы полностью подготовиться к осуществлению оперативного плана, суть которого упреждающий удар по нам...", - заявила она.

Сестра лидера КНДР добавила, что для установления мира на Корейском полуострове необходимо, чтобы "США вывели свои агрессивные войска и военную технику, развернутую в Южной Корее".

"Пока американские войска остаются в Южной Корее, первопричина периодического обострения ситуации на Корейском полуострове не исчезнет", - считает Ким Е Чжон.

Совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе.

Во вторник обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе.

Пхеньян уже давно выступает против подобных учений, осуждая их как репетицию вторжения.

Ранее сестра лидера КНДР предупреждала, что ежегодные летние военные учения между Южной Кореей и США плохо отразятся на межкорейских отношениях.

Теги: #реакция #учения #кндр #южкорея
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