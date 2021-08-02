Политика

06:57 02.08.2021

Иран отверг причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане

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Иран отверг причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане

Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы - ИФ), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе", - цитирует его слова агентство Associated Press.

При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.

Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии.

Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

СМИ в свою очередь приводили слова неназванного представителя властей Израиля, согласно которым Израиль вряд ли сможет оставить произошедшее без реакции, так как оператор японского танкера - израильская компания.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонной беседы договорились о сотрудничестве в области расследования нападения на Mercer Street, а также о возможных последующих шагах.

Дубай. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы - ИФ), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе", - цитирует его слова агентство Associated Press.

При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.

Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии.

Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

СМИ в свою очередь приводили слова неназванного представителя властей Израиля, согласно которым Израиль вряд ли сможет оставить произошедшее без реакции, так как оператор японского танкера - израильская компания.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонной беседы договорились о сотрудничестве в области расследования нападения на Mercer Street, а также о возможных последующих шагах.

Теги: #иран #атака #опровержение #танкер
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