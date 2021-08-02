Иран отверг причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане
Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
"В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы - ИФ), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе", - цитирует его слова агентство Associated Press.
При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.
Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.
Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии.
Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".
СМИ в свою очередь приводили слова неназванного представителя властей Израиля, согласно которым Израиль вряд ли сможет оставить произошедшее без реакции, так как оператор японского танкера - израильская компания.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонной беседы договорились о сотрудничестве в области расследования нападения на Mercer Street, а также о возможных последующих шагах.
Дубай. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
"В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы - ИФ), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе", - цитирует его слова агентство Associated Press.
При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.
Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.
Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии.
Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".
СМИ в свою очередь приводили слова неназванного представителя властей Израиля, согласно которым Израиль вряд ли сможет оставить произошедшее без реакции, так как оператор японского танкера - израильская компания.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонной беседы договорились о сотрудничестве в области расследования нападения на Mercer Street, а также о возможных последующих шагах.