Политика

18:51 31.07.2021

Витренко: Германия должна исходить из принципа евросолидарности при рассмотрении заявки "Северного потока-2" на сертификацию

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Витренко: Германия должна исходить из принципа евросолидарности при рассмотрении заявки "Северного потока-2" на сертификацию

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Германия должна исходить из принципа европейской солидарности а также учитывать недавнее решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL при рассмотрении заявки оператора "Северного потока-2" на сертификацию, сообщила пресс-служба НАК.

"Принцип солидарности, который подтвержден решением Европейского суда по OPAL, должно быть обязательно применен немецким регулятором. Ранее немецкий регулятор не хотел применять. Он говорил: мы смотрим только на Германию, нам не важно, что происходит в других странах. Европейский суд сказал - нет! Немецкий регулятор обязан учитывать интересы других стран", - сказал Витренко в эфире "Радио Свобода" в субботу.

Он подчеркнул, что запуск "Северного потока-2" нанесет вред не только Украине, но и другим странам региона.

"Даже если мы говорим: хорошо, Германия - это страна ЕС, а Украина пока не является страной ЕС, но Польша да. Украинский газопровод идет в Германию через Словакию и Австрию, через Словакию и Чехию, а также через Польшу. Это страны ЕС! И это наши геополитические партнеры - вместе мы будем делать так, чтобы и немецкий регулятор и Европейская комиссия в этот раз обязательно обеспечили соответствие принципа солидарности, который как раз и утвердил Европейский суд, приняв соответствующее решение. Оно очень своевременное и очень важное для Украины", - отметил глава НАК.

Витренко отметил, что сертификация оператора "Северного потока-2" также противоречила бы нормам Третьего энергопакета ЕС.

"Эта компания-оператор контролируется Газпромом и Путиным. А европейское законодательство как раз говорит о том, что не может группа лиц, или один человек контролировать и добычу и транспортировку газа. Это записано даже в совместном заявлении США и Германии - они говорят, что сделают все, чтобы европейское законодательство и Третий энергопакет были применены и по букве закона и по духу закона. Должны сделать так, чтобы этот оператор не был сертифицированным, поскольку он не будет реально независимым", - отметил он.

Также глава правления напомнил, что Россия, вопреки европейскому законодательству, блокирует доступ третьих сторон к транспортировке газа как через свои «потоки», так и через украинский маршрут.

"Оператор "Северного потока-2" не будет обеспечивать свободный доступ для третьих сторон - чтобы все компании могли из России через этот газопровод транспортировать газ в Германию, а не только Газпром - мы будем это подчеркивать", - добавил глава "Нафтогаза".

Витренко подчеркнул, что, несмотря на вероятную достройку "Северного потока-2" в ближайшие месяцы, борьбу против проекта пока не стоит считать проигранной.

"Проигранная битва, но не проиграна война. И наша война против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна - это непосредственно строительство "Северного потока-2", выглядит так, что он будет достроен. Но текущая битва, которую мы ведем - это за то, чтобы газопровод, даже если его достроят, никогда не заработал. Это возможно. Есть рычаги и мы сейчас их активно задействуем", - подытожил он.

Теги: #севпоток2 #витренко #украина #германия
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