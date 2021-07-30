Политика

18:52 30.07.2021

Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

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Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

Украина впервые с момента обретения независимости получила стратегию внешнеполитической деятельности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня произошло историческое событие - впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности. Предыдущие 30 лет внешняя политика тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода мы имели "шатания", прыжки с одной стороны в другую и недостаточную эффективность работы на ряде направлений. Благодаря принятию этой стратегии сегодня мы сможем эти проблемы устранить", - сказал Кулеба на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в Краматорске в пятницу.

По словам министра, в документе четко определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире, как сильной и авторитетной европейской страны.

"Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики. Первый - это обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины... Второй приоритет - это противодействие агрессивной политике РФ. Третий - курс на членство в ЕС и НАТО. Четвертый - продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций. Пятый - защита прав и интересов граждан Украины за границей. И шестой - это продвижение позитивного имиджа Украины в мире", - рассказал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства уточнил, что стратегия содержит 254 пункта, но ее содержание можно систематизировать по трем основным темам. "Первое - Украина активный участник международной политики. Второе - Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. И третий. Украина - это страна новых экономических возможностей. Эти три принципа, три подхода будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене", - подчеркнул Кулеба.

Теги: #стратегия #внешняя_политика #кулеба
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