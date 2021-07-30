Рада не планирует на "летних каникулах" принимать дополнительные постановления по "Северному потоку 2" - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что инициирование дополнительных документов касательно газопровода "Северный поток 2" не имеет перспектив к рассмотрению в период летнего перерыва в работе парламента.

Отвечая на вопрос, планирует ли Рада принимать дополнительные документы о противодействии запуску "Северного потока 2", спикер сказал, что нет.

"Постановление уже было принято (в конце мая Рада проголосовала за обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода "СП2" - ИФ). Дальше были заявления и от народных депутатов (члены комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в июле призвали США и ЕС прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию газопровода "СП2" - ИФ). По состоянию на сейчас, во время летнего перерыва, не думаю, что это (инициирование соответствующих проектов постановлений - ИФ) будет иметь возможности к рассмотрению в Верховной Раде", - сказал Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Балте (Одесская область) в пятницу.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что парламент уже принял "все зависящие оь него решения касательно этого вопроса и в дальнейшем также продолжит принимать вне необходимые меры в отношении отстаивания национальных интересов Украины".