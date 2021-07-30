Политика

14:40 30.07.2021

Ермак: Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, доказательство которой - увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2"

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Ермак: Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, доказательство которой - увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2"

Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, что подтверждается поддержкой Палатой представителей США предоставления финансовой помощи Украине и санкциями против газопровода "Северный поток-2", подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, еще одним доказательством которой является решение Конгресса об увеличении помощи нам – с перспективой ее наращивания, а также дальнейшими санкциями против "Северного потока-2", - написал он в своем Twitter.

Ермак отметил, что значительная часть средств будет направлена на повышение безопасности и обороноспособности Украины.

"Мы продолжаем активную подготовку к визиту президента Украины к нашим союзникам и друзьям", - добавил Ермак.

Ранее посольство Украины в США в Facebook сообщило, что Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Американские парламентарии также поддержали поправки к санкциям против "Северного потока-2".

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США и подписан президентом США Джо Байденом.

 

Теги: #сша #северный_поток_2 #ермак
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