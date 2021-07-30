Политика

14:27 30.07.2021

Успех мирного урегулирования конфликта на Донбассе во многом зависит от фигуры модератора ОБСЕ на переговорах ТКГ – Резников

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Успех мирного урегулирования конфликта на Донбассе во многом зависит от фигуры модератора ОБСЕ на переговорах ТКГ – Резников

Успех мирного урегулирования конфликта на Донбассе во многом зависит от фигуры модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ), считает вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Уверен, что (успех – ИФ) зависит сильно. От того, как человек модерирует, как задает вопросы, что ставит в повестку дня - очень сильно зависит успех мирного урегулирования", - заявил Резников в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что хотел бы ожидать от новых представителей ОБСЕ в ТКГ анализа причин неуспеха, которые привели к блокировке работы в подгруппах ТКГ, а также, чтобы они предприняли попытки вынести "за скобки" позиции, которые мешают переговорам, в т.ч. процедурные.

"Их (мешающие позиции – ИФ) можно убрать, например, заменив порядок рассмотрения повестки дня или подходы к нашим консультациям, и, тем самым, дать сторонам продвинуться", - сказал он.

Как сообщалось, 26 августа очередное заседание ТКГ в качестве новоназначенного спецпредставителя ОБСЕ в Украине и ТКГ проведет финский дипломат Микко Киннунен. Кроме того, сменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берманн и Шарлотта Реландер.

Теги: #обсє #ткг #резников #донбасс
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