Партия "Голос" на съезде обновила состав политсовета

Съезд политической партии "Голос" в четверг, 29 июля, обновил состав политического совета партии, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что по требованию членов партии после рассмотрения вопроса доверия к главе политсилы был рассмотрен вопрос доверия ко всем членам политсовета.

"Кроме Киры Рудик, как председателю партии, делегатами съезда было высказано доверие и подтверждены полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко, как членов политического совета партии", - указывается в сообщении.

Кроме того, по итогам голосования в состав политсовета был включен глава Ровенской областной территориальной организации партии Роман Денисюк и глава Харьковской областной территориальной организации партии Алексей Бабешко.

Партия благодарит Виктора Евпака и Ростислава Добоша за работу и уважение к демократическим процедурам.