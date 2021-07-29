Политика

15:13 29.07.2021

Партия "Голос" на съезде обновила состав политсовета

1 мин читать
Партия "Голос" на съезде обновила состав политсовета

Съезд политической партии "Голос" в четверг, 29 июля, обновил состав политического совета партии, сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что по требованию членов партии после рассмотрения вопроса доверия к главе политсилы был рассмотрен вопрос доверия ко всем членам политсовета.

"Кроме Киры Рудик, как председателю партии, делегатами съезда было высказано доверие и подтверждены полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко, как членов политического совета партии", - указывается в сообщении.

Кроме того, по итогам голосования в состав политсовета был включен глава Ровенской областной территориальной организации партии Роман Денисюк и глава Харьковской областной территориальной организации партии Алексей Бабешко.

Партия благодарит Виктора Евпака и Ростислава Добоша за работу и уважение к демократическим процедурам.

Теги: #голос #съезд #политсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 29.07.2021
Большинство прибывших на съезд "Голоса" делегатов партии выразили поддержку Рудик – пресс-служба партии

Большинство прибывших на съезд "Голоса" делегатов партии выразили поддержку Рудик – пресс-служба партии

11:12 29.07.2021
Заявившие о выходе из "Голоса" нардепы должны продолжить выполнять программу партии в Раде, подчеркивает Рудик

Заявившие о выходе из "Голоса" нардепы должны продолжить выполнять программу партии в Раде, подчеркивает Рудик

10:26 29.07.2021
Большинство депутатов отказались принимать участие в съезде "Голоса" и заявили о выходе из партии - нардеп Юрчишин

Большинство депутатов отказались принимать участие в съезде "Голоса" и заявили о выходе из партии - нардеп Юрчишин

11:08 22.07.2021
"Голос" призывает США и ЕС остановить строительство "Северного потока-2" и заблокировать его ввод в эксплуатацию

"Голос" призывает США и ЕС остановить строительство "Северного потока-2" и заблокировать его ввод в эксплуатацию

11:45 15.07.2021
"Голос" не будет голосовать за Монастырского на пост министра внутренних дел

"Голос" не будет голосовать за Монастырского на пост министра внутренних дел

22:48 13.07.2021
"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

19:25 13.07.2021
В "Голосе" надеются, что представители власти обсудят кандидатуру нового министра внутренних дел с фракциями парламента

В "Голосе" надеются, что представители власти обсудят кандидатуру нового министра внутренних дел с фракциями парламента

12:40 13.07.2021
В "Голосе" расценили результаты переговоров Зеленского и Меркель как нейтральные

В "Голосе" расценили результаты переговоров Зеленского и Меркель как нейтральные

11:49 13.07.2021
Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

11:48 13.07.2021
"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон, который будет способствовать развитию института старост в Украине

Большинство прибывших на съезд "Голоса" делегатов партии выразили поддержку Рудик – пресс-служба партии

Большинство депутатов отказались принимать участие в съезде "Голоса" и заявили о выходе из партии - нардеп Юрчишин

Группа депутатов Европарламента выступила с заявлением в связи с заключением между США и Германией соглашения по "Северному потоку-2"

Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон, который будет способствовать развитию института старост в Украине

Польша на инаугурационном саммите Крымской платформы будет представлена на высоком уровне - госсекретарь канцелярии президента

Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Дата совместного визита главы МИД и руководителя ОП в Вашингтон прорабатывается – Кулеба

Кулеба: "Люблинский треугольник" готов защищать европейское и евроатлантическое будущее от агрессивных соседей

Группа депутатов Европарламента выступила с заявлением в связи с заключением между США и Германией соглашения по "Северному потоку-2"

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Украинская стратегия" – соцопрос

Зеленского на посту президента вновь готовы поддержать 28% украинцев, 13% готовы проголосовать за Порошенко – соцопрос

Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА