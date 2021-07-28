Политика

09:43 28.07.2021

Кулеба: "Люблинский треугольник" готов защищать европейское и евроатлантическое будущее от агрессивных соседей

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Кулеба: "Люблинский треугольник" готов защищать европейское и евроатлантическое будущее от агрессивных соседей

"Люблинский треугольник" готов решительно защищать общее европейское и евроатлантическое будущее Украины, Польши и Литвы от агрессивных соседей, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В этот день год назад я был в Люблине. Вместе с польским и литовским коллегами мы создали Люблинский треугольник, чтобы сблизить трех важных союзников: Украину, Польшу и Литву. Региональные альянсы укрепляют нашу безопасность. Мы объединили усилия ради свободы, безопасности и процветания наших стран и нашего региона между Балтийским и Черным морями. Люблинский треугольник гордится общей историей, противостоит реальным современным угрозам, готов решительно защищать наше общее европейское и евроатлантическое будущее от агрессивных соседей", - сказал Кулеба по случаю годовщины основания Люблинского треугольника в видеообращении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Украины в Twitter в среду.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис указал, что историческая память объединяет Литву, Польшу и Украину.

"Совместная борьба трех наших народов за свободу в значительной степени определяет нашу близость и способность к пониманию. В нынешнем мире, способность стран Люблинского треугольника к совместным действиям помогает нам в дальнейшем укреплять региональное взаимодействие и одновременно противостоять геополитическим вызовам будущему Европы. Особенно когда речь идет об угрозах, которые соседние агрессивные государства представляют для демократии", - отметил глава МИД Литвы.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подчеркнул, что цель Люблинского треугольника состоит в развитии политического, экономического и в области безопасности взаимодействия.

"Мы хотим привлекать не только политиков и чиновников, но также научных работников, студентов, экспертов. Всех, кто желает нашим странам объединения усилий для развития Европы. Люблинский треугольник был создан для взаимной выгоды. Давайте полностью воплотим его потенциал", - добавил Рау.

Люблинский треугольник - трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года на признание многовековых исторических и культурных связей между тремя народами. Формат подчеркивает роль Украины, Польши и Литвы в процессе формирования современных политических, культурных и социальных реалий Центральной Европы. 28 июля 2020 года в ходе первой встречи в рамках Люблинского треугольника министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы была подписана Совместная декларация по его основанию. 6-7 июля 2021 года в ходе третьей встречи Треугольника в рамках Конференции по вопросам реформ в Украине в г.Вильнюс лидеры подписали три основополагающих документа: Дорожную карту сотрудничества, План совместных действий по противодействию дезинформации и Декларацию о совместном историческое наследии.

Теги: #кулеба #люблинский_треугольник
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