Политика

23:51 24.07.2021

Депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о деолигархизации - Разумков

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Депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о деолигархизации - Разумков

Народные депутаты подали 1230 поправок к инициированному президентом законопроекту о деолигархизации, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"1230 (поправок - ИФ), если я не ошибаюсь (подано к законопроекту о деолигархизации - ИФ). Я ещё не анализировал (о чем именно эти поправки - ИФ), потому что нет таблицы, это пока только поправки, поданные народными депутатами, потом процедурно они формируются и только после этого можно будет с ними ознакомиться. Но я уверен, что они будут касаться многих вопросов... и по суммам, и по тому, кто может попасть и не попадет в этот перечень. На самом деле и у меня, и у коллег были идеи о расширении критериев, согласно которым человек может попасть в так называемый перечень лиц с большим влиянием. Но я лично не подавал соответствующие предложения, потому что это потом оппоненты будут использовать как механизм затягивания процесса или создания дополнительных преград", - сказал Разумков на телеканале "Украина 24" в субботу вечером.
Вместе с тем он уточнил, что поданные им поправки к этому законопроекту являются организационными: спикер предлагает расширить перечень чиновников, которые попадают под декларирование о контактах с олигархом или его представителем, и "делают закон более качественным в плане использования деолигархизации как механизма". Также одной из ключевых позиций, по мнению Разумкова, является необходимость опередить орган, который будет заниматься этими вопросами, в частности ведением реестра об олигархах, чтобы "бизнес потом не говорил, что здесь имеется некая ангажированность, и чтобы власть понимала, что большой бизнес не давит на представителей власти, потому что решения будут приниматься соответствующей структурой".
"Если мы говорим о подходах и о том, что нужно было бы изменить, то это орган, который включает в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, в связи с этим имеется конфликт интересов, потому что решение о попадании в такой перечень "олигархов" должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес. Во-вторых, если мы говорим о СНБО, там не исключительный перечень лиц, которые могут входить в него, то есть он может увеличиваться-уменьшаться, что также будет влиять на принятие решений. Но есть и конфликт интересов, который мы точно не можем допустить в таком сенситивном деле. Поэтому, по моему мнению, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК, она формируется на конкурсных основаниях и является независимой, общественной и не будет требовать дополнительных средств", - объяснил председатель парламента.
Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Теги: #законопроект #поправки #украина #деолигархизация
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