Политика

22:43 23.07.2021

Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

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Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины новоназначенного главу Александра Литвиненко, сообщает пресс-служба президента.
"Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он - опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что Литвиненко прекрасно понимает задания, которые стоят перед внешней разведкой, и считает, что он должен сохранить вокруг себя профессионалов, чтобы вместе реформировать СВР.
"У нас сегодня одна большая задача - это защита нашей государственности, нашего суверенитета, территориальной целостности. И каждый должен это делать прозрачно, открыто, отдавая свои силы и знания", - сказал Зеленский.
Литвиненко поблагодарил президента за доверие и отметил, что для него это назначение является большой честью и вызовом.
"Убежден, что в Службе внешней разведки прекрасные традиции, прекрасный потенциал, очень мощные специалисты. И я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать все для защиты национальных интересов нашего государства, получение опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага - Российской Федерации, других государств. Я убежден, что вместе мы оправдаем доверие президента, руководства государства и обеспечим выполнение задач нашей службы", - подчеркнул он.
Глава государства вручил ему служебное удостоверение и поздравил с назначением на эту ответственную должность. На церемонии представления также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований. В частности, в 2009 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение", а также в 2013 году - Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания.
Работал на различных должностях в Службе безопасности и Совете национальной безопасности и обороны Украины. Генерал-майор запаса. С августа 2019 года занимал должность директора Национального института стратегических исследований.
Доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".
Как сообщалось, Зеленский подписал указы об увольнении с должности главы СВР Валерия Кондратюка и назначении Литвиненко в пятницу, 23 июля.

Теги: #литвиненко #разведка #зеленский
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