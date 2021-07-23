Лукашенко подписал декрет о перераспределении властных полномочий

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, подписал Декрет №4 о перераспределении властных полномочий в части приватизации госсобственности.

"Часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти", - сообщает госагентство БелТА в четверг.

"Документом вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству. Если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому", - отмечается в сообщении.