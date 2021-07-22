Политика

18:12 22.07.2021

Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе не раньше сентября - вице-спикер Кондратюк

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Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе не раньше сентября - вице-спикер Кондратюк

Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе Украины не раньше сентября текущего года, считает заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

"Парламент может перейти к рассмотрению этого законопроекта в зале уже в сентябре. Вопрос о большом гербе - очень концептуальный, требующий обсуждения", - сказала Кондратюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом вице-спикер исключает возможность принятия этого законопроекта как на внеочедной сессии Верховной Рады 23 августа, которая будет посвящена саммиту "Крымская платформа", так и во время торжественного заседания по случаю 30-летия Независимости Украины, которое состоится 24 августа.

"Внеочередная сессия будет 23 августа, и она посвящена исключительно "Крымской платформе", и этот законопроект вряд ли будет на нее вынесен. Мы ожидаем участия в ней большого депутатского корпуса с разных стран. "Крымская платформа" должна быть единой, поэтому и внеочедная сессия будет посвящена соответствующим вопросам. 24 августа состоится торжественное заседание Рады (по случаю 30-летия Независимости Украины - ИФ), на котором также не предусмотрено рассмотрение законопроекта о большом государственном гербе", - объяснила Кондратюк.

Вместе с тем она обратила внимание и на то, что сегодня в Раде нет консенсуса по поводу этого законопроекта, проголосовать за который депутаты должны будут конституционным большинством - в 300 голосов. "Этот законопроект должен набрать 300 голосов в зале, то есть необходим консенсус. Насколько я вижу, его сейчас нет, потому что некоторые фракции убеждены, что основным государственным гербом должен оставаться малый герб", - сказала парламентарий.

По ее словам, этот вопрос рассматривали члены рабочей группы парламента при участии руководителей всех депутатских фракций и групп, и "речь шла о том, чтобы прописать в законопроекте так, чтобы большой герб имел только ограничительную визуализацию, скорее всего, где-то в президентском пуле, в Офисе президента, на президентском штандарте, а основным оставался малый герб".

"Но я так понимаю, что президентский законопроект пошел другим путём, поэтому далее будет только полемика и рассмотрение в зале", - добавила заместитель главы украинского парламента.

Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины. Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов. 14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.

Теги: #большой_герб #законопроект
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