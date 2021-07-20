И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

Заместитель помощника государственного секретаря США, который сейчас является временным поверенным в делах США в Украине, Джордж Кент, провел круглый стол, посвященный вопросам борьбы с коррупцией, сообщает посольство США в Украине.

"Временный поверенный в делах США Джордж Кент провел круглый стол, посвященный вопросам борьбы с коррупцией, отметив значительный прогресс в реформировании украинской судебной системы и важность целостности процесса отбора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП)", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

Участники также обсудили необходимость дальнейшего реформирования оборонной промышленности Украины и полного внедрения закона об оборонных закупках.