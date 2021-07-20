Политика

09:33 20.07.2021

И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

1 мин читать
И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

Заместитель помощника государственного секретаря США, который сейчас является временным поверенным в делах США в Украине, Джордж Кент, провел круглый стол, посвященный вопросам борьбы с коррупцией, сообщает посольство США в Украине.

"Временный поверенный в делах США Джордж Кент провел круглый стол, посвященный вопросам борьбы с коррупцией, отметив значительный прогресс в реформировании украинской судебной системы и важность целостности процесса отбора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП)", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

Участники также обсудили необходимость дальнейшего реформирования оборонной промышленности Украины и полного внедрения закона об оборонных закупках.

 

Теги: #сша #кент #суд #рефрмы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 20.07.2021
Кент обсудил с лидерами крымскотатарского народа и депутатами преследования населения в Крыму и "Крымскую платформу"

Кент обсудил с лидерами крымскотатарского народа и депутатами преследования населения в Крыму и "Крымскую платформу"

09:58 20.07.2021
SEC прикрыла схему семьи аферистов, продвигавших инвестиции на основе рекомендаций "суперкомпьютера"

SEC прикрыла схему семьи аферистов, продвигавших инвестиции на основе рекомендаций "суперкомпьютера"

04:37 20.07.2021
США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру

США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру

00:45 20.07.2021
В Украину в ближайшее время с визитом прибудет советник Госдепа США Дерек Чолле

В Украину в ближайшее время с визитом прибудет советник Госдепа США Дерек Чолле

20:51 19.07.2021
Госсекретарь США встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской, сообщают ее соратники

Госсекретарь США встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской, сообщают ее соратники

20:42 19.07.2021
Байден серьезно относится к хакерским атакам, будь они из России или Китая - Белый дом

Байден серьезно относится к хакерским атакам, будь они из России или Китая - Белый дом

19:45 19.07.2021
Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности

Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности

19:16 19.07.2021
Байден призывает американцев вакцинироваться, чтобы победить COVID-19

Байден призывает американцев вакцинироваться, чтобы победить COVID-19

15:47 19.07.2021
Госдеп: Поставки вакцины Moderna подтверждают крепкую дружбу США с Украиной

Госдеп: Поставки вакцины Moderna подтверждают крепкую дружбу США с Украиной

10:30 18.07.2021
В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Нам непонятна целесообразность "Восточного партнерства" без политического наполнения

Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Нам непонятна целесообразность "Восточного партнерства" без политического наполнения

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО - МИД

Зеленский: Ориентир Украины - это Соглашение об ассоциации с ЕС

Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз – 22%

Рада проведет внеочередное заседание во вторник в 14:00 – нардеп Железняк

В Раде не требуется кворум для отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе – Арахамия

Грузинские оппозиционеры и журналисты на митинге в Тбилиси вновь потребовали отставки премьера

Замруководителя ОП и глава Бюро международной политики Польши скоординировали позиции по сотрудничеству

Бюджетный комитет Рады перенес выплаты учителям с осени на июль – "Батькивщина"

Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА