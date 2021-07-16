Политика

14:59 16.07.2021

Разумков о возможных отставках в правительстве: осенью посмотрим, у меня есть вопросы как минимум к трем министрам

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Разумков о возможных отставках в правительстве: осенью посмотрим, у меня есть вопросы как минимум к трем министрам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вопрос о дальнейших отставках министров может разрешиться этой осенью, а сам он имеет вопросы касательно выполнения работы как минимум к трем членам правительства.

"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас - точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим", - сказал Разумков на брифинге в пятницу.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, к скольким членам правительства у него имеются вопросы, спикер ответил, что "как минимум к троим", но называть их имена отказался.

Теги: #разумков #рада #кадры #кабмин
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