Разумков ожидает письмо от инициаторов проведения внеочедной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает в понедельник письмо от инициаторов проведения внеочедной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля.

"Иногда народным депутатам лучше не бежать впереди паровоза (анонсируя внеочередную сессию Рады - ИФ). Если серьезно, то нет, не подписал (распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента - ИФ), потому что, и я напоминаю уважаемым народным депутатам, что согласно Регламенту это можно сделать только после того, как инициаторы обратятся к председателю Верховной Рады. Пока что таких обращений не было. Но действительно мы ожидаем в понедельник письмо с просьбой провести внеочередное заседание (сессию - ИФ) Верховной Рады", - сказал Разумков на брифинге в пятницу.

При этом он уточнил, что на повестке дня такой сессии депутаты, предварительно, смогут рассмотреть некоторые проекты постановлений, которые фактически заблокировали подписание законопроектов №3711-д, №5068 и №5069, касающихся судебной реформы, а также законопроект №3822 о реформировании предприятий ОПК.

"Это внеочередное заседание будет посвящено исключительно вопросам, связанным с отклонением этих проектов постановлений, или, может, кто-то поддержит. Дополнительно я пока не знаю, что ещё может быть вынесено", - добавил спикер.