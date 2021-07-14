Политика

12:31 14.07.2021

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

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Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

Саммит "нормадской четверки" на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России по имплементации проекта "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей" может состояться в ближайшее время, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира (на Донбассе – ИФ)… Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4, который состоится в ближайшее время", - написал Ермак на своей странице в Фейсбуке по итогам рабочего визита вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германию.

Он также отметил, что "безопасность стала одним из ключевых вопрос переговоров с немецкими коллегами".

"Северный поток-2" – это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. "Северный поток-2" нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС", - уточнил Ермак.

Ермак выразил надежду на то, что Германия будет способствовать формированию единой позиции Европейского Союза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО, а также подчеркнул, что "по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет".

По словам руководителя Офиса президента, в Германии также поднимались вопросы угроз Украине из-за концентрации российских войск у ее границ, проведения ключевых реформ в Украине, привлечении в Украину европейских инвесторов и развития "зеленой энергетики" в Украине.

Теги: #саммит #нормандская_четверка
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