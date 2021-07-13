"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

В партии "Голос" заявили, что поддерживают отставку министра внутренних дел (МВД) Арсена Авакова с должности, но считают более важным, кто займет должность вместо него и призвали президента Украины Владимира Зеленского обсудить с парламентом кандидатуру будущего министра, сообщила пресс-служба политсилы.

"Голос" был первой политической силой в этом парламенте, которая инициировала отставку министра Авакова. Мы поддерживали эту идею тогда, поддерживаем ее сейчас. Причина - не произошло реальной реформы МВД и Национальной полиции. Впервые мы инициировали отставку Авакова за изнасилования девушки в отделении полиции в Кагарлыке. Антон Геращенко тогда обещал в зале парламента, что весь Кагарлицкий отдел будет расформирован. А мы прекрасно знаем, что большая его часть продолжила служить в полиции. К сожалению, подобных случаев достаточно много. Это типичный пример кадровой политики в полиции. Поэтому "Голос" поддерживает отставку Авакова, потому что МВД таки нужны реформы", - цитирует пресс-служба слова народного депутата Андрея Осадчука.

Нардеп отметил, что сама по себе отставка Авакова проблемы с нереформированной системой не решит.

"Важно - не сама отставка. Большой вопрос: кто будет вместо Авакова? Сейчас есть огромные сомнения: действительно есть желание сделать МВД эффективным, или это только желание Банковой получить больший контроль над всей системой МВД? Поэтому я бы призвал президента, премьер-министра и "Слуг народа", как минимум, попробовать обсудить кандидатуру нового министра с парламентом перед ее внесением", - отметил депутат.