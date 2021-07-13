Политика

19:25 13.07.2021

В "Голосе" надеются, что представители власти обсудят кандидатуру нового министра внутренних дел с фракциями парламента

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В "Голосе" надеются, что представители власти обсудят кандидатуру нового министра внутренних дел с фракциями парламента

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, член фракции "Голос" Андрей Осадчук надеется, что представители власти обсудят кандидатуру нового министра внутренних дел Украины с фракциями Верховной Рады.

"Я бы призвал и Кабинет министров и президента, и "Слуг народа", как минимум, попробовать обсудить кандидатуру нового министра. Я как первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной Деятельности ничего не знаю о возможной кандидатуре", - сказал член фракции "Голос" Андрей Осадчук журналистам во вторник в Киеве.

Также он отказался комментировать кандидатуры на должность министра, слухи о которых появляются в СМИ.

"Я не хочу комментировать слухи. Я бы с удовольствием комментировал те кандидатуры, которые бы были официально поданы на рассмотрение комитета, поскольку так правильно мы - парламентско-президентская республика", - отметил Осадчук.

Он сообщим, что в среду состоится плановое заседание профильного комитета, и он был бы рад услышать на заседании кандидатуры на должность министра.

"Большой вопрос, кто будет вместо Авакова, поскольку у меня есть огромные сомнения, действительно ли есть желание сделать министерство внутренних дел более эффективным или это просто желание Банковой получить больший контроль над всей системой МВД", - сказал он.

Народный депутат отметил, что фракция скорее всего поддержит отставку Авакова, однако окончательное решение  на этот счёт пока не принято.

 

Теги: #голос #мвд #кандидатура
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