Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по экономике и финансам

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером по вопросам финансов и экономики.

Другим указом президента Сердар Бердымухамедов освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и выведен из состава Государственного совета безопасности Туркменистана.

Соответствующие указы главы государства, подписанные в пятницу на расширенном заседании Кабинета министров страны, на котором обсуждены итоги полугодия, опубликованы в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".

Президент также подписал постановления о назначении Сердара Бердымухамедова представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран и об освобождении от этой должности вице-премьера Гадыргелди Мушшикова.

Новым председателем Высшей контрольной палаты назначен Довлет Ташлиев, который ранее занимал должность заместителя руководителя этой структуры.

Сердар Бердымухамедов был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности 11 февраля 2021 года. В этой должности он также отвечал за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, в финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.

В период с 7 февраля 2020 года и до 11 февраля 2021 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства.

С 17 июня 2019 года сын президента был руководителем Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана.