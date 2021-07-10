Политика

00:31 10.07.2021

Байден заявил, что доволен разговором с Путиным

2 мин читать
Байден заявил, что доволен разговором с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в пятницу, прошел успешно.

"Все прошло хорошо. Я настроен оптимистично", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом на вопрос, будут ли США принимать меры в ответ на кибератаки, Байден ответил: "Да". Развивать эту мысль американский президент не стал.

Байден повторил мысль, что США ожидают от других стран помощи в борьбе с киберпреступниками. Также, отвечая на вопрос про кибератаки на США, он сообщил, что обсудил в ходе беседы с Путиным создание канала коммуникации в случаях, когда "что-то происходящее в одной стране оказывает воздействие на вторую страну".

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели.

"Президент Байден подчеркнул необходимость в том, чтобы Россия предприняла меры по пресечению деятельности группировок, использующих вирусы-вымогатели и действующих из России, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой, исходящей от компьютерных программ-вымогателей", - отмечается в нем.

В заявлении также говорится, что США будут принимать все необходимые действия для защиты от кибератак.

"Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и стратегически важной инфраструктуры", - подчеркивается в заявлении.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи. Псаки тогда же добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткойнами.

Псаки на брифинге в пятницу пояснила, что в ходе разговора Байдена с Путиным "пристальное внимание было уделено этой атаке".

Теги: #сша #байден #мнение #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 09.07.2021
Байден в разговоре с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели - Белый дом

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели - Белый дом

19:07 09.07.2021
Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ – пресс-секретарь президента

Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ – пресс-секретарь президента

17:05 09.07.2021
Минторг США внес в "черный список" три компании и три физлица из РФ - документ

Минторг США внес в "черный список" три компании и три физлица из РФ - документ

15:22 09.07.2021
Капитан ВМС США отметил наивысший уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze-2021

Капитан ВМС США отметил наивысший уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze-2021

05:27 09.07.2021
Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

00:26 09.07.2021
Байден призвал соседей Афганистана помогать афганцам мирно решить конфликт

Байден призвал соседей Афганистана помогать афганцам мирно решить конфликт

20:48 08.07.2021
США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

15:09 08.07.2021
Вывод сил США из Афганистана фактически завершен - СМИ

Вывод сил США из Афганистана фактически завершен - СМИ

13:50 08.07.2021
Корпорация международного финансирования США готова рассмотреть вопрос финансирования новых проектов в Украине

Корпорация международного финансирования США готова рассмотреть вопрос финансирования новых проектов в Украине

05:22 08.07.2021
Министры обороны США и Турции обсудили вопросы обеспечения безопасности аэропорта Кабула

Министры обороны США и Турции обсудили вопросы обеспечения безопасности аэропорта Кабула

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель и Зеленский встретятся 12 июля в ходе ужина

Зеленский видит сближение Украины и ЕС как двухсторонний процесс

ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной – глава Евросовета на встрече с Зеленским

Данилов: Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины

"Батькивщина" откроет всеукраинскую "горячую" линию для реагирования на факты незаконного захвата земель украинцев – Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине нужно сформулировать, чего она хочет от Конгресса США, считает нардеп Мережко

Меркель и Зеленский встретятся 12 июля в ходе ужина

В Раду проходят пять партий, лидирует в электоральном рейтинге "Слуга народа" – исследование

За Зеленского готовы проголосовать почти 29% украинцев, за Порошенко 18% - Социс

Вето президента на закон о ВККС свидетельствует о непрофессионализме и бессистемности власти, заявили в "Голосе"

Партия "За будущее" отзывает своего представителя из ВСК по расследованию нарушений суверенитета Украины

Украина хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом НАТО - Кулеба

Кира Рудик открыла партийную ячейку "Голоса" в Запорожье

В партии "За майбутне" заявили об отзыве нардепа Гузя из ВСК до момента исключения нардепа Кузьмина

Арахамия назвал опыт Компартии КНР достойным заимствования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА