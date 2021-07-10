Байден заявил, что доволен разговором с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в пятницу, прошел успешно.

"Все прошло хорошо. Я настроен оптимистично", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом на вопрос, будут ли США принимать меры в ответ на кибератаки, Байден ответил: "Да". Развивать эту мысль американский президент не стал.

Байден повторил мысль, что США ожидают от других стран помощи в борьбе с киберпреступниками. Также, отвечая на вопрос про кибератаки на США, он сообщил, что обсудил в ходе беседы с Путиным создание канала коммуникации в случаях, когда "что-то происходящее в одной стране оказывает воздействие на вторую страну".

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели.

"Президент Байден подчеркнул необходимость в том, чтобы Россия предприняла меры по пресечению деятельности группировок, использующих вирусы-вымогатели и действующих из России, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой, исходящей от компьютерных программ-вымогателей", - отмечается в нем.

В заявлении также говорится, что США будут принимать все необходимые действия для защиты от кибератак.

"Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и стратегически важной инфраструктуры", - подчеркивается в заявлении.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи. Псаки тогда же добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткойнами.

Псаки на брифинге в пятницу пояснила, что в ходе разговора Байдена с Путиным "пристальное внимание было уделено этой атаке".