Политика

16:59 08.07.2021

Украина хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом НАТО - Кулеба

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Украина хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом НАТО - Кулеба

Украина сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг на пути к евроатлантической интеграции, и хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она сможет стать членом НАТО, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия - это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", - сказал Кулеба в ходе интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе в четверг.

Глава МИД Украины указал, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности, а также привержена тому, чтобы делать больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО и обеспечить совместимость, увеличить доверие между союзниками и Украиной.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа взамен - ответа на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции", - подчеркнул он.

Теги: #кулеба #нато
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