Политика

16:42 03.07.2021

Туск стал и.о. председателя оппозиционной партии "Гражданская платформа" в Польше

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Туск стал и.о. председателя оппозиционной партии "Гражданская платформа" в Польше

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск избран зампредседателя оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" и будет исполнять обязанности председателя, сообщает в субботу Associated Press.

По его мнению, правление консервативной партии "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского привело Польшу к "полной изоляции" на международной арене.

"Сегодня в Польше правит зло, и мы готовы бороться против этого зла", - заявил Туск на съезде "Гражданской платформы".

Также в ходе конференции он заверил своих однопартийцев, что "на 100% вернулся в политику".

Либерально-консервативную "Гражданскую платформу" в 2001 году основали Туск, Анджей Олеховский и Мацей Плажиньский. В 2007 году на внеочередных парламентских выборах эта партия получила 41,5% поддержки избирателей, Туск стал премьер-министром Польши. Он пробыл на этом посту до 2014 года, затем ушел в отставку спустя семь лет на посту. В 2014 году он стал председателем Европейского совета и пробыл на посту почти до конца 2019 года. В ноябре 2019 года его избрали председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии в ЕС.

Следующие парламентские выборы в Польше запланированы осенью 2023 года.

Теги: #туск #польша
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