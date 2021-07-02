Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает вето президента Украины Владимира Зеленского на важный для сотрудничества страны с МВФ закон (проект № 3711-д) о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

"Сейчас в законе мы имеем коллизию, когда две эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать: или усиление роли международных экспертов, или уменьшение. Согласно действующему Регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не предусматривается возможным, поэтому есть большая вероятность, что президент заветирует из-за этого технического вопроса и он (законопроект) будет возвращен с вето президента в Верховную Раду. Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе (с 13 по 16 июля - ИФ) в стенах парламента устраним все неточности", - сказал Разумков на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он уточнил, что такая коллизия ив принятом законе произошла в связи с принятием двух взаимоисключающих поправок.

"Действительно есть пробелы, потому что когда была проголосована 453 поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, 409, и она была также подтверждена. Это произошло позже", - объяснил спикер.

Ранее внефракционный народный депутат Александр Дубинский отмечал, что согласно 409-й поправке, для принятия решения о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей необходимо два голоса украинских экспертов и два голоса международных, тогда как 453-я предусматривает, необходимость трёх голосов международных экспертов и всего одного украинского.

Принятие закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины является одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщалось, 29 июня Верховная Рада приняла закон, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины.

Согласно закону, ВККС состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.

Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума. В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному - от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук.

На запрос конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности, могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет за счет собственных средств предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращении и противодействия коррупции.