Политика

09:14 01.07.2021

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины - Зеленский

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Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины.

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", - сказал он.

Комментируя слова президента России Владимира Путина об "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал их "навязчивой идеей".

"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения Sea Breeze проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно. Потому что - это про исторический выбор Украины", - добавил президент.

"Но еще раз повторю: ключевое - субъектность государства, а Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов", - отметил он.

Отвечая на вопрос "Почему, по его мнению, тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию официальной Москвы?", президент ответил, что "это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает".

"Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", - подытожил он.

Теги: #интеграция #стремление #зеленский #украина
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