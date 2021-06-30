Рада в четверг планирует принять в первом чтении законопроект о коренных народах - Арахамия

Верховная Рада планирует на внеочередном заседании в четверг принять законопроект о коренных народах Украины (№5506) в первом чтении, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Есть много разных позиций в отношении законопроекта о коренных народах, но думаю, что в первом чтении мы его нормально пройдём, а между первым и вторым будем дорабатывать", - сказал Арахамия журналистам в среду.

На уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", будет ли законопроект рассмотрен в четверг только в первом чтении, парламентарий ответил утвердительно.