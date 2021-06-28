Порошенко предостерег власть от нарушения Конституции: это не "шведский стол", это фундамент государственности Украины

Конституция - это не "шведский стол", она работает как целостный законодательный организм, "высшие интересы" не могут быть оправданием для ее нарушения, сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Юбилей Конституции - это для народа, а для власти это означает только одно - время отчитываться…К сожалению, власть не считает нужным отчитываться и это не добавляет оптимизма, так как власти не с чем отчитываться, власть насилует и нарушает Конституцию", - приводит слова Порошенко после торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия Конституции пресс-служба "Евросолидрности".

Порошенко подчеркнул, что в статье 107 Конституции "четко написано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативным, контрольным и координационным органом".

"Она по Конституции не может выдавать ничего того, что на сегодняшний день пытается делать Зеленский, и тем более нельзя этого применять к украинским гражданам", - подчеркнул пятый президент.

Он также раскритиковал инициативы от "Слуги народа", относительно того, что решения СНБО не могут быть обжалованы гражданами Украины через суд.

"Статья вторая, где отмечается незыблемость суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Мне кажется, отдельные советники Владимира Зеленского ее не читали, потому что собираются через референдум разрушать наш суверенитет, разрушать нашу территориальную целостность - или по причинам некомпетентности, или по причинам неуважения к нашему государству…", - считает Порошенко.

Лидер партии добавил, что "Конституция - это не "шведский стол", где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а 106-ю, где ограничены права президента, не читать".

"Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины. И поэтому ценность Конституции заключается в том, что там должны одновременно работать все статьи. Включая те, которые были введены во время моей каденции, и самое основное - это то, что все органы государственной власти должны прилагать все усилия для движения нашей страны, для интеграции в ЕС и Североатлантический Альянс", - резюмирует пятый президент.