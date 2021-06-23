Нардепы предлагают прекратить дипломатические отношения с Беларусью

Группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность", "Голос" и группы "За майбутне" предлагают прекратить какие-либо дипломатические отношения с Беларусью, кроме вопросов, касающихся беженцев и политзаключенных.

Соответствующий проект постановления №5674 зарегистрирован в Верховной Раде.

Проект постановления предлагает утвердить заявление Рады о прекращении дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных, на основании непризнания результатов выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года.

Кроме того, подготовленное заявление предусматривает непризнание выборов президента Беларуси, осуждение многочисленных фактов преследований и насилия в отношении граждан РБ, препятствования реализации ими права на свободу мирных собраний.

Также парламентарии предлагают признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористическими организациями на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем Верховную Раду призывают предложить белорусскому народу различные политические, экономические, финансовые меры помощи.

Приняв данное заявление, Верховная Рада также сможет призывать правительства демократических иностранных государств мира внедрить персональные санкции против действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, председателя и членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам, руководства МВД, КГБ и других должностных лиц высших органов государственной власти Республики Беларусь, причастных к искажению результатов народного волеизъявления в ходе подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года, а также причастных к системным и массовым нарушениям прав и свобод человека в связи с проведением указанных выборов, преследованиям и насилию в отношении граждан Республики Беларусь при реализации ими своих прав и свобод, в том числе права на свободу мирных собраний и причастных к сотрудничеству с террористическими организациями на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.