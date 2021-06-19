Главы МИД Украины и Польши скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума.

"Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау подтвердили, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозы для безопасности обоих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Стороны также обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника, которая состоится вскоре в Вильнюсе.

Кулеба выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО и обсудил с Рау дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства.