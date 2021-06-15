Политика

17:20 15.06.2021

"Голос" выступает против списания долгов олигархов перед государством

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"Голос" выступает против списания долгов олигархов перед государством

Власть должна не списывать долги олигархам, а расследовать манипуляции на газовом рынке и ограничить влияние монополий на облгазы и газзбыты, заявила народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун.

В "Голосе" акцентируют, что на фоне лозунгов о борьбе с олигархами депутаты монобольшинства предлагают списать им газовые долги.

По словам Совсун, проголосованный в первом чтении проект №3508-д о списании долгов на газовом рынке не должен быть принят в предложенном виде. Ведь документ одновременно с решением проблем задолженности предприятий теплокоммунэнерго предлагает списать долги газзбытов и облгазов, которые сегодня контролируются одной олигархической группой.

"Нужно напомнить, что большинство облгазов в Украине контролирует Фирташ? Газзбыты должны "Нафтогазу" почти 24 миллиарда грн. В совокупности долги отдельно взятого олигарха Фирташа, облгазов и газзбытов, составляют 62 миллиарда гривен перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансэнерго". Почему мы делаем вид, что только государство виновато в этой задолженности? Почему мы смешиваем все в кучу в одном законопроекте?" - цитирует Совсун пресс-служба партии "Голос".

Парламентарий отметила, что с долгами теплокоммунэнерго действительно нужно разбираться.

Кроме этого, государство должно решить проблему монополий на газовом рынке и бороться с влиянием олигархов на облгазы и газзбыты. Вместо этого, заявляет Совсун, власть цинично сводит вместе решения проблем украинских граждан и олигархов.

"Государство ничего не делает, чтобы решить проблему облгазов. Вам напомнить, как облгазы не дают гражданам сменить поставщиков? Как они терроризировали граждан температурными коэффициентами? Проблема в том, что мы не должны делать вид, что во всем виновато только государство. Или мы сомневаемся в том, что в стране воруют газ? Все понимают, что его воруют и наживаются на этом. Мы понимаем, что и облгазы и газзбыты не работают себе в убыток. Но вместо того, чтобы начать расследовать манипуляции на рынке газа, мы списываем долги. Поэтому поддерживать такой законопроект в этой форме неприемлемо", - отметила Совсун.

Теги: #налоги #амнистия #совсун #олигархи #голос
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