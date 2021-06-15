"Голос" призывает Раду принять закон о коренных народах

Верховная Рада должна защитить права коренных народов и принять соответствующий закон, заявил депутат из фракции "Голос" и сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа" Рустем Умеров.

"В Конституции Украины написано, что права коренных народов определяются законом Украины. Однако за 30 лет соответствующего закона пока не появилось. Важно, наконец, восполнить этот пробел в законодательстве и дать определение, кто такие коренные народы. Это народы, которые исторически сформировались на территории Украины, имеют собственную культуру, язык и традиции", - цитирует пресс-служба партии "Голос" выступление Умерова с трибуны парламента во вторник.

Депутат обратил внимание, что на территории Крыма продолжаются незаконные преследования и заключения крымских татар, деятельность Меджлиса запрещена, а дети не имеют возможности учиться на родном языке.

Умеров убежден, что принятие закона о коренных народа - важный сигнал людям в Крыму, что Украина ежедневно продолжает борьбу за защиту прав своих людей и возвращения своих земель.

Политик также подчеркнул, что все манипуляции со стороны оккупантов против законопроекта о коренных народа - это элемент гибридной войны и пропаганды.

Он пояснил, что представители других народов в Украине, имеющих другую историческую страну происхождения - это представители национальных сообществ, и их права в украинском законодательстве защищены законом "О национальных меньшинствах".

Нардеп отметил, что работает над изменениями в закон о национальных меньшинствах вместе с коллегами из парламентского комитета по правам человека.

Как сообщалось, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что Верховная Рада может до конца текущей сессии принять за основу и в целом законопроект №5506 о коренных народах.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 18 мая.

Основным комитетом по подготовке законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании руководством Верховной Рады определен комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым.

Законопроект о коренных народах определяет понятие "коренного народа" и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно законопроекту, "коренным народом" является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.

Проект закона также определяет гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Законопроект гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины на устойчивое развитие.