Политика

12:22 15.06.2021

Данилов увязывает членство Украины в НАТО с искоренением коррупции и влияния олигархов на экономику

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Данилов увязывает членство Украины в НАТО с искоренением коррупции и влияния олигархов на экономику

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, если не искоренит влияние олигархов на экономику страны и коррупцию.

"Когда мы внимательно читаем Конституцию Украины, то видим, что там есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим", - заявил Данилов во вторник в Киеве, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

По словам Данилова, "вступление Украины в НАТО станет залогом ее независимости".

"У нас есть сосед (Россия – ИФ), который постоянно засматривается на наши территории, у нас 7 лет продолжается война и, к сожалению, мы не можем с этим справиться, поскольку на протяжении определенного времени, вместо того, чтобы строить государство, олигархично-экономическая модель построения нашей страны все больше и больше "съедала" Украину и возможности для бизнесменов заниматься бизнесом", - добавил он.

"С 1998 года произошла первая фиксация коррупционирования олигархами экономики. В этом нужно ставить точку. Нам необходимо двигаться в сторону Европы, в сторону членства в НАТО. После принятия закона про деолигархизацию все станет на свои места", - убежден Данилов.

Теги: #данилов #олигархи #форум
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