ЦИК предлагает сократить количество избирательных округов в Украине

Центральная избирательная комиссия разработала и выносит на общественное обсуждение проект перечня территориальных избирательных округов (ТИО), которые должны быть образованы в соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса Украины для надлежащего администрирования выборов.

"Так, в представленном на обсуждение проекте предлагается разделение на 202 ТИО, из них 13 - на временно оккупированных территориях восточной Украины (7 - Донецкая, 6 - Луганская области), 9 - в АР Крым, 8 - в Киеве, 1 - в городе Севастополе. При таком количестве ТИО среднее количество избирательных участков на округ составляет 165, среднее количество избирателей - 168 002 человека", - сообщает пресс-служба ЦИК.

В новом разделении из 202 округов 84 совпадают с границами районов, в которых располагаются. Еще семь охватывают все громады района, кроме районного центра. Два округа объединяют по два смежных района - Тячевский и Раховский (Закарпатская область), Косовский и Верховинский (Ивано-Франковская область). 28 округов размещаются в одном городе или части города.

На текущий момент для проведения общегосударственных выборов территория Украины разделена на 225 территориальных избирательных округов. Такое разделение будет действовать до окончания полномочий народных депутатов IX созыва и будет использоваться во время промежуточных выборов народных депутатов Украины в мажоритарных избирательных округах.

Новое деление на округа начнет применяться на следующих общегосударственных выборах, которые пройдут по пропорциональной системе с открытыми региональными списками. Выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины будет происходить по спискам политических партий, которые формируются в избирательных регионах, что полностью совпадают с границами областей. А территориальные избирательные округа будут использоваться только для администрирования выборов.

"Предложенные принципы разделения позволят оптимизировать работу ОИК путем более равномерного распределения количества участков в округе, облегчить логистику благодаря более компактному географическому формированию ТИО, что в целом будет способствовать более эффективному использованию материально-технических ресурсов при организации и проведении выборов", - подчеркнули в ЦИК.