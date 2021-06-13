Порошенко не ожидает ничего плохого для Украины от встречи Байдена и Путина в Женеве

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не ждет плохих результатов для Украины от встречи 16 июня в Женеве (Швейцария) американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

"От встречи Байден-Путин я жду позитива. Байден - высокий профессионал, хорошо проинформирован о ситуации, в том числе в Украине. Поэтому не жду ничего плохого. И я считаю, что и Северный поток-2 не сдан, потому что и (канцлер ФРГ Ангела – ИФ) Меркель летит в Вашингтон", - сказано в сообщении на официальной странице Порошенко в фейсбуке.

Он отметил, что "мы будем делать максимум возможного. Мы понимаем, насколько опасно давать в руки Путину козыри в преступной игре против Украины".

"Призываю держать кулаки за Украину в понедельник, 14 июня на Саммит НАТО, во вторник, 15 июня, на саммите Европейский Союз - Соединенные Штаты Америки. И очень сильно держать кулаки за Украину в среду, 16 июня, когда состоится в Женеве встреча президента Байдена и президента Путина", - резюмировал политик.