Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

Министерство обороны США утвердило $150 млн помощи Украине для укрепления обороноспособности, в том числе на обучение и консультации, сообщает посольство США в Украине.

"Новый пакет в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине на $150 млн, в т.ч. обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить её границы и улучшить взаимодействие с НАТО", - указывается в сообщении в соцсети Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за принятое решение.

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - написал президент в Twitter.