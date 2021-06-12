Политика

01:31 12.06.2021

Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

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Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

Министерство обороны США утвердило $150 млн помощи Украине для укрепления обороноспособности, в том числе на обучение и консультации, сообщает посольство США в Украине.
"Новый пакет в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине на $150 млн, в т.ч. обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить её границы и улучшить взаимодействие с НАТО", - указывается в сообщении в соцсети Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за принятое решение.
"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - написал президент в Twitter.

Теги: #сша #помощь #безопасность #украина
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