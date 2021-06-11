Слоган на форме сборной Украины по футболу не является оскорбительным – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что слоган "Слава Україні! – Героям слава!" на новой форме национальной сборной Украины по футболу не является оскорбительным по отношению к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не обижает ничьих чувств.

"Я не футболист, но считаю, что это (внесение корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу – ИФ) не совсем дело УЕФА. Там не было чего-то оскорбительного в отношении УЕФА. Это (лозунг "Слава Україні! – Героям слава!" – ИФ) официально закрепленное на законодательном уровне украинское обращение. Оно точно не обижает ничьих чувств и не унижает чье-то достоинство", – подчеркнул Разумков на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления в пятницу.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Україні!", на внутренней стороне – "Героям слава!"

Как сообщалось, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно его решения по внесению корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу.