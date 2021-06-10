Политика

21:33 10.06.2021

США готовы приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира

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США готовы приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира

Президент США Джо Байден пообещал приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира для противодействия распространения пандемии COVID-19.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты передадут полмиллиарда новых вакцин Pfizer 92 странам с низким и средним уровнем дохода", - сказано в твите американского президента в микроблоге Твиттер.

Как отмечается, эти вакцины Pfizer спасут миллионы жизней во всем мире и будут производиться за счет американского производства.

Байден заявил во время своего брифинга в Великобритании, что США станут арсеналом вакцин от коронавируса.

"Америка будет арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал Байден.

Теги: #страны #сша #приобретение #pfizer
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