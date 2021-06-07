"Батькивщина" подаст в ГБР заявление в отношении препятствования представителями УГО работе судей КС

Партия "Батькивщина" обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о препятствовании представителями Управления госохраны работе судей Конституционного суда Украины, сообщила пресс-служба политсилы.

"Завтра я лично передам заявление о преступлении в Государственное бюро расследований. Поставим в известность и Генпрокуратуру. Руководитель УГО, руководитель государственных охранников, которые работают в КСУ, рядовые охранники в нарушение Конституции не пустили судей. Это преступление против правосудия, это превышение любых судебных полномочий. Нам надо добиться, чтобы КСУ мог честно рассмотреть дело и сказать, закон о распродаже земли конституционный или нет", - цитирует пресс-служба слова Тимошенко.

Тимошенко отметила, что "закон, который вступает в силу с 1 июля, нарушает 22 статью Конституции Украины".

По ее словам, "Батькивщина" обращалась в Конституционный Суд с заявлением о "признании земельных законов неконституционными". Однако на заседании КС допустили двух судей представители Управления госохраны.

"Силовой недопуск двух судей Конституционного суда Украины на последнее заседание - это преступление Управления государственной охраны", - заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Политик отметила, что инструменты силового недопуска были использованы для срыва рассмотрения дела о неконституционности распродажи земли по существу, в чем заинтересованы аграрные олигархи, убеждена она.

"Это делается для того, чтобы принятое КСУ решение без двух голосов было признано нелегитимным. Вы представляете, какая стоимость вопроса о продаже земли? За кулисами стоят большие клановые олигархические образования в аграрном комплексе - как в Украине, так и за ее пределами, которые планируют присвоить нашу землю. И они влияют на решения, чтобы судей КСУ не допускали на заседания", - резюмировала лидер "Батькивщины".