Политика

10:28 05.06.2021

Законопроект об олигархах ограничивает свободу слова, считает Гройсман

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Законопроект об олигархах ограничивает свободу слова, считает Гройсман

Президентский проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" не будет работать на уничтожение олигархии в Украине, но приблизит тотальный контроль над СМИ, считает лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер Владимир Гройсман

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу Гройсман не исключил, что есть политическая воля на самом деле избавиться от олигархических влияний, однако большинство сроков и статей законопроекта касаются не олигархов, а именно медиа, сообщила пресс-служба политика.

"Я предполагаю, что это непрофессиональный подарок ко Дню журналиста. Это борьба не с олигархией, а борьба за то, чтобы власть контролировала 100% информационного пространства Украины", - сказал Гройсман.

По словам политика, правильная политическая воля - побороть олигархию. "Но надо бороться за лучшее политическое решение. Защитите свободу слова. Журналисты должны спокойно работать, а украинцы - определять и выбирать ... Уберите руки от свободы слова", - призвал он.

Гройсман считает, что в законопроекте должны быть по крайней мере три главные вещи - свобода работы СМИ, анонсирование встреч "чиновник-олигарх", а также возможность проверки чиновников на полиграфе на предмет коррупционных действий.

"Подайте качественный документ - не давайте эту "филькину грамоту", - сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Теги: #гройсман #законопроект #олигархи
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