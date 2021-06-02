Политика

23:55 02.06.2021

Тихановская призвала Великобританию поднять на заседании G7 вопрос касательно освобождения белорусских журналистов

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Тихановская призвала Великобританию поднять на заседании G7 вопрос касательно освобождения белорусских журналистов

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Великобританию поднять на заседании "Большой семерки" вопрос касательно освобождения белорусских журналистов.

"Благодарна министру Доминику Раабу за поддержку, оказанную Беларуси Великобританией. Необходимо расследование инцидента с (ирландской авиакомпанией – ИФ) Ryanair. Я призвала Великую Британию поднять белорусский вопрос на G7, чтобы помочь нам остановить насилие и освободить политических заключенных, в том числе Р.Пратасевича, С.Латыпау, С.Сапегу", - сказано в сообщении Тихановской в микроблоге Твиттер.

Ранее сообщалось, что 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Теги: #великобритания #журналисты #тихановская #беларусь
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